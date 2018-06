Aufgrund von unzulässigen Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung verpflichtete das Kraftfahrt-Bundesamt Daimler vor Kurzem dazu, rund 774.000 Autos für Software-Updates zurückzurufen. Unter anderem war davon auch der Kleintransporter Vito betroffen. 4.900 davon sollen zurückgerufen werden, 1.370 davon in Deutschland. Gegen diese Maßnahme hat Daimler jetzt allerdings Widerspruch eingelegt. Der Konzern sieht die Funktionen in dem Fahrzeug offenbar nicht als unzulässig an. Wie das Verkehrsministerium ... (Robert Sasse)

