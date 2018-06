Schwalbach am Taunus (ots) -



Unverwechselbare Weichheit und himmlischer Frischeduft - dafür steht Lenor seit 1963, dem Jahr, in dem der erste Weichspüler Deutschlands eingeführt wurde. Dank der beliebten Duftvarianten von Lenor verwandelt sich die Wäsche in eine wahre Wohlfühloase. Denn der Lieblingsduft kann eine positive Wirkung auf die Emotionen entfalten und helfen, die Sehnsucht nach Einfachheit und Harmonie zu stillen. Er bietet so einen Ausgleich zum stressigen Alltag.¹ Ab August 2018 wird es noch leichter, vom persönlichen Lieblingsduft umgeben zu sein: Die beliebtesten Lenor Weichspüler Düfte "Aprilfrisch", "Amethyst Blütentraum" und "Goldene Orchidee" sind dann auch für die Lenor 3in1 Pods, das Lenor Pulver- und Flüssigwaschmittel sowie als neues Lenor Wäscheparfüm im Handel erhältlich und dank einheitlichem Design besonders gut zu erkennen.



Das einzigartige Lenor Dufterlebnis



Schon bei der Einführung der Marke 1963 sind sich die Entwickler von Lenor einig, dass der Weichspüler nicht nur für einen unverwechselbaren Wohlfühlduft steht, sondern auch Fasern pflegen soll. Dies spiegelt sich auch im Namen wider: Der Name Lenor ist ein Kunstname, der von lenis, lateinisch für weich und soft, abgeleitet wurde. Die Traditionsmarke ist sich aber auch der Wirkung von angenehmen Düften bewusst und ist überzeugt, dass ein lang anhaltender, einzigartiger Duft genauso wichtig ist wie eine hochwertige Wäschepflege. Eine von Lenor durchgeführte Studie belegt die positive Wirkung von Düften: 63 % bestätigen eine positive Auswirkung auf die Stimmung, 70 % empfinden sogar eine Stresslinderung.¹ Dem Alltag entfliehen und den Lieblingsduft bei sich tragen lautet daher die Vision der Traditionsmarke Lenor.



Der Duftklassiker



Lenor kreierte und etablierte mit der Duftvariante "Aprilfrisch" den charakteristischen Duft von Weichspülern. Bis heute ist der ursprüngliche Lenor Duft ein wahrer Klassiker und erfreut sich größter Beliebtheit. Komponiert aus einer traumhaften Kombination aus Frühlingsblumen wie Hyazinthe und Ylang-Ylang sowie einem Hauch von natürlichem Patschuli und weißem Zedernholz, löst der Duft eine gedankliche Reise in die Vergangenheit, an das eigene Zuhause aus. Das Gefühl von frisch gewaschener Wäsche, wie man es noch aus Kindheitstagen kennt, ist so überall erlebbar. Es entfaltet sich eine persönliche Wohlfühloase. Liebhaber des Duftklassikers sollen diese Wohlfühloase ab August noch umfassender erleben: Neben dem Weichspüler wird jetzt die beliebte Duftvariante auch für die Lenor 3in1 Pods, das Lenor Pulver- sowie Flüssigwaschmittel und als neues Wäscheparfüm erhältlich sein. Zusammen verwendet, ermöglichen die abgestimmten Produkte ein himmlisches Wohlgefühl, aber auch alleine verzaubern sie mit dem beliebten Duft des Lenor Klassikers. Auch die Luft- und Textilerfrischer sowie die Duftstecker der Marke Febreze verströmen den angenehmen Duft und runden das Sortiment mit dem Duftklassiker ab.



Ab August 2018 ist das Lenor Produktportfolio jeweils in diesen drei Lieblingsdüften im Handel erhältlich:



Aprilfrisch - Der Duftklassiker und der beliebteste Lenor Duft



- Traumhafte Kombination aus Frühlingsblumen wie Hyazinthe und Ylang-Ylang sowie einem Hauch von natürlichem Patschuli und weißem Zedernholz



Amethyst Blütentraum



- Besticht durch einen Duft von sprühend frischer Bergamotte sowie einem lieblichen Bouquet aus Freesie und zartem Jasmin



Goldene Orchidee



- Verströmt einen Hauch von Vanille gemischt mit Mimose, Honig, Rosenakzenten und cremigem Pfirsich



Begleitet wird die Einführung der neuen Produktaufstellung ab dem 1. August mit einem aufmerksamkeitsstarken TV-Spot, der mit einem Augenzwinkern an das Märchen Dornröschen erinnert und die Macht des beliebten Duftklassikers unterstreicht. Neben dem märchenhaften TV-Spot wird die neue Produktaufstellung auch digital kommuniziert und ist im Handel ab August mit Aufstellern präsent. Von Oktober bis Mitte November können sich die Verbraucher anhand von Testgrößen vom neuen Lenor Wäscheparfüm überzeugen. Für einen höheren Wiedererkennungswert sorgen zudem die einheitlich gestalteten Designs der aufeinander abgestimmten Duftlinien.



¹ Internationale Studie im Auftrag von Lenor, durchgeführt im Dezember 2016; in Deutschland wurden 1001 Personen befragt.



