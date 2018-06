Nach einer Durststrecke, die sich über die gesamte Woche hinzog, konnten Anleger am Freitag endlich wieder Erleichterung spüren. Durch die Bank gingen die Werte von Aktien nach oben und auch Evotec folgte diesem Trend mit einem Plus von rund 2 Prozent bis zum Mittag. Der Aktie gelang es damit, die 100-Tage-Linie zu durchbrechen, was ein gutes Zeichen ist. Die 200-Tage-Linie bei 15,29 Euro ist aber noch ein gutes Stück entfernt. Bleiben die Bullen am Ball und ermöglichen einen weiteren Ausbruch, ... (Robert Sasse)

