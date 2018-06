Erst kürzlich eröffnete die Commerzbank eine neue Vorzeigefiliale in Göttingen. Auch in Münster scheint das Geschäft mit Kunden vor Ort gut zu laufen, Privatkundenvorstand Michael Mandel sprach in der Westfälischen Zeitung davon, dass die Stadt eine zweite Filiale vertragen würde. Einmal mehr untermauert die Commerzbank damit ihre Strategie, anders als die meisten anderen Banken, auch in Zukunft auf ein dichtes Filialnetz zu setzen. Damit sollen vor allem Privatkunden sowie kleine und mittlere ... (Robert Sasse)

