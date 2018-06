Isra Vision hinterließ am Donnerstag an der Börse kein gutes Bild und gehörte an einem ohnehin schon schwachen Tag zu den größten Verlieren. Erst kratzte die Aktie noch an der Marke von 60 Euro, stürzte dann aber überraschend auf 48,60 Euro im Tief ab. Schlechte Nachrichten waren nicht der Grund für den Absturz. Vielmehr dürften es auf dem jetzt sehr hohen Niveau Gewinnmitnahmen sein, welche die Aktie unter Druck setzen. Analysten sind aber überzeugt davon, dass es langfristig wieder aufwärts ... (Robert Sasse)

