Noch immer warten Anleger auf neue Entwicklungen bei Steinhoff. Zuletzt bat der Konzern seine Gläubiger um mehr Zeit, das eigentlich am 30. Juni auslaufende Stillhalteabkommen soll noch einmal um drei Wochen verlängert werden. Bei den Anlegern kommt das nicht gut an und die ohnehin schon fast wertlose Aktie verlor am Donnerstag noch weiter an Wert. Mittlerweile sind die Anteile für nur noch 0,076 Euro zu haben. Am Freitagmorgen ging es mit rund 0,4 Prozent zwar leicht bergauf, das ist aber zum ... (Robert Sasse)

