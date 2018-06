Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsdaten für den Großraum Tokio - sie sind drei Wochen vor den Juni-Daten für ganz Japan verfügbar - sind höher als von den Ökonomen im Mittel erwartet ausgefallen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Dies gelte besonders für die eng gefasste Kernrate ("core-core"), die der US-Kernrate am nächsten komme: Sie sei mit einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr doppelt so hoch wie im Mai ausgefallen. ...

