Die vermisste deutsche Tramperin Sophia L. ist tot. Bei der letzte Woche in der Nähe einer Tankstelle in Nordspanien aufgefundenen weiblichen Leiche handele es sich nach Mitteilung aus Spanien um die 28-Jährige, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Bayreuth mit.

Dies habe eine DNA-Analyse ergeben. Aufgrund der bekannten Ermittlungserkenntnisse gehe man davon aus, dass die Frau in Oberfranken getötet wurde, so die Behörden weiter. Angaben zu den Todesumständen könnten derzeit nicht gemacht werden. Die 28-Jährige war zuletzt am 14. Juni in Schkeuditz bei Leipzig gesehen worden, als sie nach Bayern trampen wollte und in einen Lkw stieg.

In Spanien war bereits ein aus Marokko stammender tatverdächtiger Lkw-Fahrer festgenommen worden.