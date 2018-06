Genf (www.anleihencheck.de) - Im Zuge der sich rasant verändernden Marktrisiken, passen die führenden Zentralbanken derzeit ihre Strategie an, so Dr. Salman Ahmed, Chief Investment Strategist bei Lombard Odier IM.Die EZB blicke auf einen herausfordernden Balanceakt, indem sie das Ende ihrer expansiven Geldpolitik ankündige und zugleich zugesichert habe, die Zinsen vorerst niedrig zu halten. Im Gegensatz dazu habe die US-Notenbank (FED) angedeutet, dass angesichts der niedrigen Arbeitslosigkeit in den USA, möglicherweise ihrerseits eine schnellere Zinsanhebung erforderlich sein könnte. ...

