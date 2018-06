Mainz (ots) - Woche 27/18 Sonntag, 01.07.



23.10 Lobbyistin Schmutz



23.40 Lobbyistin Mut



0.10 Ein starkes Team Sippenhaft



1.40 Silent Witness Gefallene Engel (1)



2.35 Silent Witness Gefallene Engel (2)



3.30 New Tricks Standings Vergangenheit (1) 4.20 Neu im Kino "Die Wunderübung" von Michael Kreihsl Deutschland 2018



4.25 Inspector Barnaby -6.00 Denn du bist Staub



("Inspector Barnaby: Kameraschüsse" wurde auf Montag, 02.07.2018, 6.00 Uhr, verschoben.)



Montag, 02.07.



6.00 Inspector Barnaby Kameraschüsse (Text und weitere Angaben s. 1.7.2018)



(Weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen.)







Dienstag, 03.07.



20.15 Ein starkes Team Dschungelkampf (vom 9.3.2011) Verena Maja Maranow Otto Florian Martens Ben Kai Lentrodt Reddemann Arnfried Lerche Sputnik Jaecki Schwarz Dr. Kneissler Robert Seethaler Stefan Hellmich Martin Lindow Yvonne Franziska Jünger Juri Schwendt Tom Jahn Werner Bubenberger Fritz Roth Bastian Emmerling Gil Ofarim Sarah Emmerling Anja Knauer Tom Meiser Franz Dinda Swetlana Krupkinskaia Isa Czyz-Kala Kai-Uwe Rosinski Jockel Tschiersch und andere Musik: Thomas Osterhoff Kamera: Dietmar Koelzer Buch: Leo P. Ard, Birgit Grosz Regie: Martin Kinkel Deutschland 2009



21.45 Ein starkes Team Der Freitagsmann (vom 23.4.2014) Verena Berthold Maja Maranow Otto Garber Florian Martens Reddemann Arnfried Lerche Ben Kolberg Kai Lentrodt Sputnik Jaecki Schwarz Dr. Kneissler Robert Seethaler Michael Seiters Tim Bergmann Julia Roggenkamp Winnie Böwe Rolf Blanke Christian Ahlers Sandra Seiters Julia Malik Stefanie König Luise Berndt Lukas Hannewald Kai Malina Christian König Nils A. Schulz Lea Seiters Alicia Seyding Markus Witting Andreas Schröders Oliver Brumbach David Bredin und andere Musik: Nick Glowna, Ludwig Eckmann, Wolfram de Marco Kamera: Stefan Ditner Buch: Leo P. Ard Regie: Daniel Helfer Deutschland 2014







23.10 BLOCKBUSTAZ 3. Versicherung



23.40 Nix Festes Es ist kompliziert



0.10 Silent Witness Missbrauch (1)



1.05 Silent Witness Missbrauch (2)



1.55 ID:A - Frau ohne Vergangenheit (ID:A) 3.30 Neu im Kino "Liebe bringt alles ins Rollen" von Franck Dubosc Deutschland 2018



(Die Sendungen "Entführt (1)" und "Entführt (2)" entfallen. Weiterer Ablauf ab 3.35 Uhr wie vorgesehen.)



Mittwoch, 04.07.



6.05 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Sahara - Schätze im Sandmeer 6.50 Terra X Die Macht der Jahreszeiten: Frühling & Sommer



7.35 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler



(Weiterer Ablauf ab 8.25 Uhr wie vorgesehen.)







Woche 29/18 Samstag, 14.07.



1.05 The Knick Willkommen im Zirkus (vom 18.8.2015) Dr. John Thackery Clive Owen Dr. Algernon Edwards André Holland Herman Barrow Jeremy Bobb Cornelia Robertson Juliet Rylance Lucy Elkins Eve Hewson und andere Buch: Jack Amiel, Michael Begler Regie: Steven Soderbergh



1.55 The Knick Elektrifizierung (vom 18.8.2015) Dr. John Thackery Clive Owen Dr. Algernon Edwards André Holland Herman Barrow Jeremy Bobb und andere Buch: Jack Amiel, Michael Begler Regie: Steven Soderbergh



2.40 The Knick Syphilis (vom 25.8.2015) Dr. John Thackery Clive Owen Dr. Algernon Edwards André Holland Herman Barrow Jeremy Bobb Cornelia Robertson Juliet Rylance und andere Buch: Jack Amiel, Michael Begler Regie: Steven Soderbergh



3.35 The Knick In besseren Kreisen (vom 25.8.2015) Dr. John Thackery Clive Owen Dr. Algernon Edwards André Holland Herman Barrow Jeremy Bobb Cornelia Robertson Juliet Rylance und andere Buch: Jack Amiel, Michael Begler Regie: Steven Soderbergh



4.25 The Knick Silberstreif (vom 1.9.2015) Dr. John Thackery Clive Owen Dr. Algernon Edwards André Holland Herman Barrow Jeremy Bobb Cornelia Robertson Juliet Rylance Lucy Elkins Eve Hewson und andere Buch: Steven Katz Regie: Steven Soderbergh



5.05 The Knick Forschungsarbeit (vom 1.9.2015) Dr. John Thackery Clive Owen Dr. Algernon Edwards Andre Holland Herman Barrow Jeremy Bobb Cornelia Robertson Juliet Rylance Lucy Elkins Eve Hewson und andere Buch: Jack Amiel, Michael Begler Regie: Steven Soderbergh



5.55 Terra Xpress -6.25 Das Berg-Geheimnis mit Dirk Steffens (vom 25.1.2014) Deutschland 2014



("Outcast" und "Terra X: Abenteuer Polarkreis" entfallen.)



Woche 32/18 Dienstag, 07.08.



22.45 Tanken - mehr als Super Pornorausch Sitcom ................ Buch: Gernot Gricksch Bitte streichen: Julia Drache



