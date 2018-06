Hier geht's zum Video

Was für eine Woche zum 30. DAX-Jubiläum. Die deutsche Fußball-Elf fährt nach Hause, der DAX fährt abwärts. Was war los? Wird es nächste Woche besser, Johanna Claar? Woher dieser Abrutsch von gut 1000 Punkten in zwei Wochen? Und da reden wir noch nicht von Saisonalität und Sommerloch? Besonders hart traf es die Finanztitel. Sippenhaft für die gebeutelte Branche... 30 Jahre DAX - die Party wird leise. Aber langfristig steht er gut da. Auch nächste Woche, Johanna? Was treibt dann die Kurse möglicherweise? Unser Blick zurück nach vorn zusammen mit einem Einblick in unsere tägliche Arbeit.