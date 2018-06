Bern (awp) - Die Offensive von Salt im Festnetz und TV-Geschäft mit Kampfpreisen perlt an der Swisscom ab. "Salt hat ein preislich sehr aggressives Glasfaser-Angebot gemacht. Wir spüren das aktuell in unseren Zahlen aber nicht", sagte Swisscom-Chef Urs Schaeppi am Freitag in einem Interview mit dem Onlineportal von "Finanz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...