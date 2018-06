Wie BYD am Donnerstag mitteilte, wurde von den kanadischen Behörden der Import von Elektro-LKW des Unternehmens genehmigt. Die Fahrzeuge entsprechen demnach den Canadian Motor Vehicle Safety Regulations sowie den Canadian Motor Vehicle Safety Standards. BYD kann jetzt im großen Stil Kunden in dem nordamerikanischen Land bedienen. Im November gab es bereits ein Projekt, bei dem BYD 8 Elektrofahrzeuge getestet hat, um Lebensmittel von Verteilzentren in lokale Geschäfte in Westend und Vancouver ... (Robert Sasse)

