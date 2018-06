Wenn Simpsons-Schöpfer Matt Groening eine neue Serie auf den Markt bringt, sorgt das unweigerlich für Aufsehen. Im August startet sein neues Werk Disenchantment auf Netflix mit zunächst 10 Episoden, eine zweite Staffel wurde bereits bestellt. Am Donnerstag veröffentlichte Netflix jetzt einen ersten Trailer und konnte sich über viel Zuspruch freuen. Gut möglich, dass der Streaming-Dienst hier seinen nächsten Hit in der Hand hat. Auch wenn die Serie nicht so erfolgreich wird wie die Simpsons, ... (Robert Sasse)

