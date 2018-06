Büdelsdorf (ots) -



Titelverteidigung - Die bereits im Vorjahr ausgezeichnete Markenstrategie des Softwareanbieters i&k software GmbH aus Schleswig-Holstein wurde gleich zweimal mit dem German Brand Award 2018 in den Kategorien "Digital Brand of the Year" und "Corporate Services" prämiert.



Ein Preis der Extraklasse: der German Brand Award



Der German Brand Award zeichnet erfolgreiche Markenführung aus und genießt höchste Anerkennung in Deutschland. Ein hochkarätiges Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher. Fachkompetenz, Produkte, Markenziele und Kundenzufriedenheit bilden wichtige Eckpfeiler der Bewertung.



Innovation & Kompetenz: die i&k software GmbH im Profil



Geschäftsreisespezialist, renommierter Anbieter von Business Softwarelösungen, kostensparende Softwareprodukte für den privaten und öffentlichen Dienst und über 800 zufriedene Kunden, sind nur einige Leistungsmerkmale der i&k software GmbH.



Mehr als 25 Jahre Erfahrung und modernste Reisekostenabrechnungssoftware sowie eine mobile App, die das Scannen der Belege von unterwegs ermöglicht, erleichtern täglich die Prozesse der i&k-Kunden und schaffen echten Mehrwert.



Auf den Punkt: Services, die überzeugen



Besonders für die Markenstrategie 2018 lag der Fokus nicht nur auf den Hauptprodukten der i&k, sondern auf den innovativen Details. Neue Services und Extras der Reisekostensoftware WinTrip® haben sich nun zu den eigentlichen Stars entwickelt.



Seit neuestem kann der Geschäftsreisende nicht nur seine Dienstreise über WinTrip® abrechnen, sondern auch seine Reise planen. Über die integrierte Flugsuche, Mietwagensuche und Hotelsuche kann der Reisende seine Geschäftsreise optimal planen und über integrierte Budgetgrenzen seine Optionen direkt einsehen. "Dies erleichtert und verkürzt die Prozesse ungemein", ergänzt Frau Pabst. Alternativ kann der Kunde den i&k Bookingservice in Anspruch nehmen und seine Reise von den Spezialisten des i&k Servicecenters planen und buchen lassen.



Um internationale Geschäftsreisen der i&k-Kunden sicherer zu machen, wurde das Travel Risk Management entwickelt. Über diese Softwareerweiterung werden dem Reisenden weltweit Reisewarnungen für die spezifischen Reiseländer angezeigt. Damit erfüllt der Arbeitgeber mühelos seine Sorgfaltspflicht und kann den Standort seines Reisenden jederzeit über die Software erfassen.



Markenmacher über die Zukunft



"Wir möchten die Wahrnehmung auf das Wesen der Marke lenken: kompromisslose Qualität, exklusiver Service und einfachste Handhabung. Aus diesem Grund freut es uns umso mehr, dass wir erneut eine derartige Wertschätzung in Form des German Brand Awards erhalten haben", so die i&k-Geschäftsführerin Diana Pabst.



Pressekontakt: i&k software GmbH Marie Christin Pabst Kurt-Schumacher-Weg 11, 24782 Büdelsdorf Tel. 04331 - 437820 marketing@iuk-software.com