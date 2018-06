NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen geht es am Freitag weiter nach oben. Kurz nach Handelsbeginn gewinnt der Dow-Jones-Index 0,9 Prozent auf 24.433 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite steigen um je 0,7 Prozent. Aktien von Banken führen den Markt mit einem Plus von durchschnittlich 1,7 Prozent an, nachdem alle US-Geldhäuser den zweiten Teil des Stresstests bestanden haben.

Die Vorgaben der asiatischen und europäischen Börsen sind positiv. Vor allem in Europa legen die Aktienkurse deutlicher zu, nachdem die EU-Regierungschefs auf ihrem Gipfeltreffen eine Einigung im Asylstreit erzielt haben.

Europas Staats- und Regierungschefs unterstützten am Freitag die Möglichkeit von Aufnahmelagern außerhalb der EU und forderten deutlich mehr Grenzschützer. Das Hauptankunftsland Italien bekam zumindest grundsätzlich Aufnahmelager auch in anderen EU-Mitgliedstaaten zugesagt.

Zwar müsse man erst einmal abwarten, wie "wasserdicht und realistisch" die Einigung sei, doch habe sie zumindest kurzfristig das Risiko einer politischen Instabilität beseitigt, die unter Umständen zu einem Zusammenbruch der deutschen Regierung geführt hätte, sagt Derek Halfpenny, Leiter des Bereichs Global Markets Research bei MUFG in Europa.

Handelsstreit - "no news is good news"

Der Handelsstreit zwischen den USA und anderen Ländern rückt darüber etwas in den Hintergrund, zumal es hier nichts Neues gibt. Das allein dürfte schon genügen, um die Gemüter der Anleger etwas zu beruhigen, getreu dem Motto "no news is good news".

Da die Handelspolitik den Investoren eine kleine Verschnaufpause lässt, können sie sich umso besser auf neue Konjunkturdaten konzentrieren. Vor Handelsbeginn an der Wall Street wurden die Mai-Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlicht. Die Einkommen stiegen wie erwartet um 0,4 Prozent. Die Ausgaben erhöhten sich jedoch nur um 0,2 Prozent, während Volkswirte auch hier einen Anstieg um 0,4 Prozent vorhergesagt hatten. Die geringe Zunahme der Ausgaben könnte auf eine nachlassende Konsumfreude der Amerikaner hindeuten. Dazu passt, dass die Daten für April nach unten revidiert wurden. Der private Konsum macht etwa 70 Prozent der US-Wirtschaftsleistung aus, so dass eine rückläufige Entwicklung als Alarmzeichen gedeutet werden könnte.

Die Inflation stieg derweil im Mai auf Jahressicht so stark wie zuletzt im März 2012: Der PCE-Preisindex, das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank, erhöhte sich im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent. In der Kernrate, ohne die volatilen Preise für Lebensmittel und Energie, betrug der Anstieg des Index 2,0 Prozent und traf exakt das Ziel der Federal Reserve.

Kurz nach der Startglocke folgte der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago, der im Juni überraschend stieg und dabei den höchsten Stand seit sechs Monaten erreichte. Etwas später wird noch der Index der Verbraucherstimmung ebenfalls für Juni veröffentlicht.

Einigung auf EU-Gipfel treibt Euro

Die Einigung in der europäischen Migrationsfrage gibt neben den europäischen Aktienmärkten auch dem Euro kräftig Auftrieb. Die Gemeinschaftswährung steigt um 0,6 Prozent auf 1,1635 Dollar.

Der Goldpreis erholt sich nach der viertägigen Verlustserie leicht, auch gestützt von dem zum Euro schwächeren Dollar. Die wieder gestiegene Risikofreude der Anleger dämpft jedoch das Interesse an dem Edelmetall. Die Feinunze notiert mit 1.249 Dollar 0,1 Prozent höher als am Donnerstag.

Am Ölmarkt setzen die Preise ihren Anstieg fort, wenn auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Während WTI um nur 0,5 Prozent auf 73,79 Dollar steigt, zieht die europäische Referenzsorte Brent deutlicher um 1 Prozent auf 78,62 Dollar an. Brent profitiere von einem innerlibyschen Streit um die Vermarktungsrechte für das Öl des nordafrikanischen Landes und Opec-Mitglieds, heißt es. Infolge dieses Streits könnten 780.000 Barrel Öl pro Tag weniger auf den Markt kommen. WTI wiederum werde etwas gebremst von der im späteren Verlauf des Tages anstehenden Veröffentlichung der Daten zu den in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in den USA durch das Unternehmen Baker Hughes.

US-Anleihen sind mit den sich abzeichnenden Gewinnen an den Aktienmärkten nicht gefragt. Sinkende Notierungen verhelfen der Rendite zehnjähriger Titel zu einem Anstieg um 1 Basispunkt auf 2,85 Prozent.

Unternehmensnachrichten sind derweil rar. Bis die Bilanzsaison zum zweiten Kalenderquartal richtig ins Laufen kommt, dauert es noch etwas. Zu den wenigen Unternehmen, die schon mit Zahlen aufwarten, gehört Nike. Der Sportartikelhersteller hat mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen, was die Aktie um über 11 Prozent nach oben treibt.

Weniger überzeugend waren die Zahlen von Constellation Brands. Der Getränkekonzern hat in seinem ersten Geschäftsquartal zwar mehr Bier verkauft, doch ging der Absatz von Wein und Spirituosen zurück. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag unter den Erwartungen des Marktes, der Umsatz leicht darüber. Die Aktie gibt um 6,3 Prozent nach.

Aktien von Verizon fallen um 1,2 Prozent, nachdem das Unternehmen die Einstellung seiner defizitären Videosparte Go90 beschlossen hat.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.432,63 0,89 216,58 -1,16 S&P-500 2.735,29 0,70 18,98 2,31 Nasdaq-Comp. 7.557,96 0,72 54,28 9,48 Nasdaq-100 7.090,46 0,84 58,85 10,85 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,53 2,1 2,51 132,6 5 Jahre 2,73 1,2 2,72 80,5 7 Jahre 2,82 1,9 2,80 57,1 10 Jahre 2,85 1,2 2,84 40,5 30 Jahre 2,97 0,8 2,96 -9,5 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.08 Uhr Do, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1635 +0,61% 1,1640 1,1582 -3,2% EUR/JPY 128,91 +0,93% 128,82 127,75 -4,7% EUR/CHF 1,1568 +0,29% 1,1572 1,1555 -1,2% EUR/GBP 0,8848 +0,08% 0,8875 1,1301 -0,5% USD/JPY 110,78 +0,29% 110,68 110,28 -1,7% GBP/USD 1,3150 +0,54% 1,3115 1,3089 -2,7% Bitcoin BTC/USD 5.871,71 -2,0% 5.920,33 6.083,64 -57,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,79 73,45 +0,5% 0,34 +24,2% Brent/ICE 78,62 77,85 +1,0% 0,77 +21,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.249,36 1.248,28 +0,1% +1,08 -4,1% Silber (Spot) 16,00 16,01 -0,0% -0,01 -5,5% Platin (Spot) 850,00 849,50 +0,1% +0,50 -8,6% Kupfer-Future 2,96 2,95 +0,1% +0,00 -11,2% ===

