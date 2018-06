Der Sommer ist fast immer eine recht unruhige Zeit an den Märkten. Auch in diesem Jahr kam es zu kleinen Turbulenzen. Jedoch hat die Abwärtsbewegung ihren Halt gefunden. Der EuroSTOXX 50 Future hielt an einer wichtigen Marke. Die folgende Chartanalyse soll klären, wie sich der Markt in den kommenden Wochen weiterentwickeln könnte. EuroSTOXX 50 Future (FESX) Wochen Chart FESX Candle Wochen Chart: Wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...