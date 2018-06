Zu schwer wogen die bereits in der Vorbereitung erkennbare Formschwäche zahlreicher Weltmeister von 2014 und vor allem die Misere um den "Fuß der Nation" von Kapitän Manuel Neuer. Das Thema der funktionalen (Pass-)Sicherheit scheint jedoch im Fußball noch nicht angekommen zu sein. Statt das Risiko genau zu quantifizieren und so mögliche SIL-zertifizierte Gegenmaßnahmen ergreifen zu können, folgte man beim DFB wohl eher dem vom Ex-Nationalspieler Andi Möller geprägten Motto: "Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl." So reichten die Mittel nicht einmal aus, ein Ausscheiden im Low Demand Mode, der bei der Fußball-WM unter dem Begriff "Vorrunde" läuft, ...

