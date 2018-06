Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat ein bilaterales Flüchtlingsabkommen mit Deutschland über die Rücknahme von bereits registrierten Asylsuchenden verkündet. "Deutschland hat sich nicht nur dazu verpflichtet, die Kosten für die Übergabe jener Migranten zu übernehmen, die in unser Land kommen, sondern will auch finanzielle Unterstützung an Spanien als Außengrenze der EU leisten", sagte der Sozialistenführer am Freitag auf einer Pressekonferenz in Brüssel.

Dieses "gerechte Abkommen" sei bei einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitagmorgen in der belgischen Hauptstadt vereinbart worden. "Um die politischen Beziehungen zwischen beiden Regierungen zu stärken, wollen wir zeigen, dass die Situation, die Deutschland zur Zeit erlebt, uns nicht egal ist, sondern im Gegenteil, dass wir empathisch sind", erklärte Sánchez. Madrid wolle weiter "verantwortlich und solidarisch" handeln./er/DP/men

