Im Handelsstreit mit den USA reist EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker Ende Juli zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump nach Washington. Das Treffen werde nicht vor dem 24. Juli sein, sagte Juncker am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Dann werde er Trump noch einmal die europäische Position vortragen: "Europa steht weiterhin für einen freien Handel, einen fairen Handel, der auf Vertrauen, gemeinsamen Regeln und verlässlichen Partnern basiert." Er sei sich nicht sicher, ob eine Einigung zwischen den USA und der EU gefunden werde. "Aber wir werden es versuchen."

Der Konflikt zwischen den USA und der EU droht weiter zu eskalieren, weil Trump auch Sonderzölle auf den Import von europäischen Autos erwägt. Sie würden vor allem die deutsche Wirtschaft deutlich stärker treffen als die auf Stahl- und Aluminium. Trump begründet seine Zusatzzölle "mit nationalen Sicherheitsinteressen". Die EU hält das jedoch für absolut unglaubwürdig und geht davon aus, dass es eigentlich nur darum geht, die amerikanische Wirtschaft anzukurbeln.

Während des EU-Gipfels einigten sich die 28 EU-Staats- und Regierungschefs auf eine entschlossene Reaktion auf mögliche neue Zusatzzölle. "Die Europäische Union muss auf alle Handlungen reagieren, die klar protektionistischer Natur sind", heißt es in der am Freitagmorgen verabschiedeten Gipfelerklärung. Zugleich stellen sich die EU-Spitzen in dem Text noch einmal uneingeschränkt hinter die bereits auf den Weg gebrachten Gegenmaßnahmen auf Trumps Zusatzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte. Dazu gehören Vergeltungszölle auf US-Produkte sowie eine Klage bei der Welthandelsorganisation WTO./wim/DP/men

AXC0244 2018-06-29/16:42