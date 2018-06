Der Princeton-Ökonom Ashoka Mody hält die Euro-Reformen, die am Freitag beschlossen werden, für wirkungslos. Und macht drei radikale Vorschläge, wie Druck aus der Währungsunion genommen werden kann.

Herr Mody, an diesem Freitag findet in Brüssel ein Euro-Gipfel statt, bei dem die Vertiefung der Währungsunion beschlossen werden soll. Wird der Euro nun stärker?Wenn ich mir das Verhältnis von Worten und Taten in Europa ansehe, dann haben wir ein großes Missverhältnis. Das spiegelt die Tatsache wider, dass die Politik in der Eurozone unter extremen Zwängen agiert. Deswegen kommen aus der Politik so viele optimistische Botschaften und so viele leere Begriffe. Politiker verwenden Worte wie Währungsunion, die keine Bedeutung haben. In Europa gibt es eine gemeinsame Währung, mehr nicht.

Von der Rhetorik einmal abgesehen, wie beurteilen Sie die Beschlüsse, die anstehen?Der europäische einheitliche Bankenabwicklungsfonds, der ohnehin schon klein ist im Vergleich zu dem was benötigt wird, soll vom Europäischen Rettungsschirm (ESM) künftig eine Kreditlinie bekommen. Das hilft im ersten Schritt sicherlich. Aber es handelt sich um einen Fortschritt mit Alibi-Charakter.

Wieso?Niemand hat sich Gedanken gemacht, was eigentlich passiert, wenn der Fonds das Geld nicht zurückbekommt. Die Annahme ist, dass Kredite gerade billig sind, und man sich keine Sorgen machen muss.

Eine gemeinsame Einlagensicherung für die Eurozone ist erst einmal aufgeschoben, auch auf deutschen Druck. Gut oder schlecht?Eine gemeinsame Einlagensicherung wird es nie geben. Sie würde bedeuten, dass Länder unbegrenzt Steuergelder versprechen würden. Das wird nicht passieren.Frankreichs Präsident Emmanuel Macron pocht auf einen Eurozonenhaushalt. Ist der ökonomisch sinnvoll?Macron kombiniert übertriebene Rhetorik mit Ideen, die in der Praxis keinerlei Bedeutung haben. Und sein Finanzminister Bruno Le Maire spricht bereits davon, dass der Euro-Haushalt "unverhandelbar" sei. Wie kann er das entscheiden, es gibt 18 weitere Länder in der Eurozone. Dürfen die anderen nicht entscheiden? Und dann benennt er das Ganze noch um in Solidaritätsfonds. Dazu gibt es eine schöne Anekdote. Bereits 2012 hat der damalige französische Präsident François Hollande einen Eurozonenhaushalt vorgeschlagen. Merkel hat ihn bei einem Gipfel gefragt, wo das Geld dafür herkommen solle. Hollande antwortete, sie solle das Ganze als Solidaritätsfonds ansehen. Merkel fragte ihn darauf erneut: Und wo soll das Geld herkommen? Damit hatte sich das Thema erledigt.

Was müsste sich aus Ihrer Sicht ändern, damit der Euro besser funktioniert?Ich habe drei Vorschläge, die aus europäischer Sicht sehr radikal sind. Erstens: Schafft die Maastricht-Regeln ab! Sie sind ein völliges Desaster. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...