Amazon will ein Franchise-Programm ins Leben rufen, welches die Lieferung seiner Waren auf den letzten Kilometern übernimmt. Gleichzeitig übernahm der E-Commerce Riese die US-Online Apotheke PillPack.

Neuer Kundenkreis

Die Übernahme von PillPack soll Amazon laut CNBC etwa 1 Milliarde USD gekosten haben und unterstreicht die aggressive Expansionspolitik von Jeff Bezos. In den ersten 6 Monaten dieses Jahrs investierte Amazon so schon über 2 Milliarden USD in M&A. Das zeigt den Wandel ... (Benjamin Fitzgerald)

