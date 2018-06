Tiefschlag in der zweiten Runde: Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag mitteilte, sei die Deutsche Bank beim zweiten Stresstest der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) durchgefallen. Demnach habe die Belastungsprobe teils "erhebliche Schwächen" bei der US-Tochter des Frankfurter Instituts offengelegt, wie die Fed am Donnerstag in Washington verkündete. Besonders bitter: Sämtliche anderen getesteten Großbanken haben den Test offenbar bestanden.

