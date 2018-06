Larsen Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen, hat sein neuestes globales Delivery Center in Johannesburg eröffnet. Das hochmoderne mehr als 30.000 sq. ft. große Zentrum mit einer Kapazität von 250 Arbeitsplätzen wird dem Unternehmen helfen, seine Aktivitäten in Südafrika über alle Branchen hinweg zu erweitern.

Das Zentrum bietet ein agiles Umfeld für die Entwicklung und Bereitstellung innovativer digitaler Lösungen für Kunden in den Bereichen Big Data, Cloud, SaaS, IoT und digitale Transformation. Im neuesten Mosaic Experience Center, das an diesem Standort entsteht, werden die Kunden darüber hinaus die Konvergenz von physischer und digitaler Welt erleben. Das Zentrum verfügt über eine rund um die Uhr besetze Einsatzzentrale zur Überwachung und Unterstützung der Infrastruktur, des Netzwerks und der Sicherheit des Kundenbetriebs.

Bei der Eröffnung des neuen Zentrums sagte Sudhir Chaturvedi, President des Vertriebs und Vorstandsmitglied von LTI: "Südafrika ist für uns ein strategischer Wachstumsmarkt und dieses Zentrum unterstreicht unsere Absicht, in dieser Region offensiv zu wachsen und lokale Talente zu nutzen. Wir sehen erhebliche Wachstumschancen in den Bereichen Banken und Finanzen, Fertigung sowie Energie und Versorgungswirtschaft."

Das im exklusiven Gewerbegebiet Rosebank gelegene neue LTI Delivery Center befindet sich in einem nach dem Bewertungssystem "Green Star Office Design" mit vier Sternen ausgezeichneten Bürogebäude, in dem 74 der Nutzfläche direkte, von umliegenden Gebäuden ungehinderte Sicht nach draußen bieten.

LTI verfügt über Niederlassungen in 27 Ländern und ist im vergangenen Geschäftsjahr um 16,7 im Vergleich zum Vorjahr gewachsen.

