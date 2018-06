Bonn (ots) - Eine Lösung im Asylstreit zwischen CDU und CSU ist noch immer nicht in Sicht. Vorsichtshalber wurde die Haushaltswoche im Deutschen Bundestag auf Dienstag verschoben. phoenix begleitet die viertägigen Sitzungen zum Bundeshaushalt mit einer umfassenden Live-Übertragung - täglich rund zehn Stunden. Die Debatten werden am Dienstag um 9.00 Uhr eröffnet. Zum Abschluss berät am Freitag der Bundesrat ab 9.30 Uhr über den Haushalt 2018. phoenix überträgt außerdem die Pressekonferenz mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ab 12.30 Uhr zum Haushalt 2019 und Finanzplan 2022 live. Im Vorfeld berichtet phoenix am Montag von den Bundestagsfraktionssitzungen.



