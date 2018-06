Zürich (ots) - Die Delegierten haben an der 119.

Delegiertenversammlung Roland Büchi, Jacques Genoud und Carlos D.

Ochoa neu in den Zentralvorstand gewählt. Mit den drei hoch

qualifizierten Vorstandsmitgliedern gewinnt der Zentralvorstand von

Swiss Engineering ausgewiesene Ingenieure und Kenner der Branche.

Gleichzeitig wurde der bisherige Zentralpräsident Beat Dobmann für

eine weitere Amtsperiode bestätigt. Die bisherigen

Vorstandsmitglieder Jean-René Ernst und Daniel Löhr legen ihr Mandat

Ende 2018 nieder.



Die Delegierten von Swiss Engineering wählten am 9. Juni 2018 an

der Fachhochschule in Windisch Roland Büchi (48), Jacques Genoud (49)

und Carlos D. Ochoa (47) in den Zentralvorstand. Roland Büchi ist

Professor und Dozent für Regelungstechnik an der Zürcher Hochschule

für Angewandte Wissenschaften ZHAW und leitet die Abteilung

Informatik, Elektrotechnik und Mechatronik. Er hat zahlreiche

Fachbücher auf dem Gebiet des technischen Modellbaus verfasst.

Jacques Genoud ist Dipl.-Ing. HTL und Generaldirektor an der HES-SO

Fachhochschule Fribourg. Er hat mehr als 20 Jahre Managementerfahrung

in verschiedenen lokalen und internationalen Organisationen und

Unternehmen. Carlos D. Ochoa ist Dipl.-Chem. Ing. FH und schloss mit

einem Master of Business Administration ab. Er ist CEO der Firma

ROMAG Aquacare SA und verfügt durch seine bisherige Tätigkeit bei

Georg Fischer und als Gründer und Partner der PIM EXPERTS SARL über

eine solide Innovationserfahrung.



Der Generalsekretär Stefan Arquint äussert sich wie folgt zu den

neuen Vorstandsmitgliedern: «Das hochkarätige Trio - bestehend aus

drei erfahrenen Managern und profunden Kennern der Branche - wird den

Zentralvorstand mit neuen Kräften bereichern».



Zwei neue Ehrenmitglieder/Die bisherigen Vorstandsmitglieder

Daniel Löhr (1. Vizepräsident) und Jean-René Ernst (2. Vizepräsident)

legen aufgrund der Amtseinschränkung ihr Mandat nieder. Nach der

Würdigung ihre Verdienste durch den Zentralpräsidenten Beat Dobmann

wurden Daniel Löhr und Jean-René Ernst auf Vorschlag des

Zentralvorstands von den Delegierten als Ehrenmitglieder gewählt.



Über Swiss Engineering



Mit rund 13'000 Mitgliedern ist Swiss Engineering der grösste

Berufsverband der Ingenieure und Architekten in der ganzen Schweiz.

Der Berufsverband setzt sich seit 113 Jahren für ihre

Berufsinteressen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und

Gesellschaft ein und bietet ihnen ein interdisziplinäres Netzwerk mit

vielfältigen Dienstleistungen.



Originaltext: Swiss Engineering STV

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003643

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003643.rss2



Kontakt:

Barbara Horak Lämmler, Leiterin Marketing und Kommunikation, Swiss

Engineering STV, 044 268 37 49, barbara.horak@swissengineering.ch