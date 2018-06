Mainz (ots) -



Zwei Achtelfinalspieltage stehen am Sonntag, 1. Juli, und Montag, 2. Juli 2018, live auf dem Programm des ZDF.



Los geht es am Sonntag, 1. Juli 2018, um 15.10 Uhr. Moderator Oliver Welke und Experte Oliver Kahn begrüßen die Zuschauer aus Baden-Baden zu "ZDF WM live". Pünktlich zum Anpfiff der ersten Achtelfinalbegegnung des Tages meldet sich Live-Reporter Oliver Schmidt um 16.00 Uhr aus dem Moskauer Stadion. Um 18.00 Uhr folgen Highlights, Analysen, Interviews aus dem Studio in Baden-Baden. Zu Gast ist der ehemalige spanische Nationalspieler Gaizka Mendieta.



Ab 19.30 startet die Vorberichterstattung zum Abendspiel Kroatien gegen Dänemark, das Martin Schneider ab 20.00 Uhr live aus Nischni Nowgorod kommentiert. Nach dem "heute journal" gibt es um 22.00 Uhr bei "ZDF WM live" in kompakter Form noch einmal die Höhepunkte, Analysen und Interviews zu den beiden Achtelfinalspielen des Sonntags.



Auch am Montag, 2. Juli 2018, erwartet die ZDF-Zuschauer ab 15.05 Uhr ein ähnlicher Sendeablauf. Auf dem Programm steht zunächst das lateinamerikanische Duell Brasilien gegen Mexiko. Béla Réthy kommentiert live ab 16.00 Uhr aus Samara. Gast im Studio ist der ehemalige brasilianische Nationalspieler und Bundesligaprofi Zé Roberto. Am Abend folgt das Achtelfinalspiel Belgien gegen Japan. Live-Reporterin in der Arena von Rostow am Don ist Claudia Neumann. Oliver Welke und Oliver Kahn führen die ZDF-Zuschauer bis 22.30 Uhr durch den neunten ZDF-WM-Sendetag.



