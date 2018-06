Der Vorsitz der Internationalen Organisation für Migration galt lange als amerikanischer Sitz. Doch jetzt wurde Donald Trumps Kandidat aussortiert.

Die abstimmenden Mitgliedstaaten der Internationalen Organisation für Migration haben den US-Kandidaten Ken Isaacs für die Leitung der UN-Behörde abgelehnt. Diplomaten, die an drei Wahlgängen teilnahmen, sagten der Nachrichtenagentur AP am Freitag, dass der von der Regierung von US-Präsident Donald Trump bevorzugte Kandidat in dem noch laufenden Wahlprozess aussortiert worden sei.

Vorne lägen der portugiesische Sozialist António Vitorino und die stellvertretende IOM-Generaldirektorin Laura Thompson aus Costa Rica.

Der Gewinner wird Nachfolger des US-Diplomaten William Lacy Swing, der im September abtritt. Seit 1951 kam es erst ein Mal vor, dass kein Amerikaner die IOM leitete. Die Ablehnung von Isaacs kommt nach dem am 19. Juni verkündeten Rückzug der USA aus dem Menschenrechtsrat und Kritik der Trump-Regierung an der Welthandelsorganisation, sie sei "unfair" gegenüber den USA.

