CORPORATE NEWS VOM 29. Juni 2018 Novetum AG, Frankfurt am Main Frankfurt am Main, den 29.06.2018. Die Novetum AG veröffentlicht den testierten Jahresabschluss nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017. Die Gesellschaft hat im Jahr 2017 einen Jahresfehlbetrag von 680,31 Euro (Vj.: -26.466,50 Euro) ausgewiesen. Der Bilanzverlust stellt sich auf 46.274,45 Euro ein. Die liquiden Mittel am Ende des Geschäftsjahres 2017 betrugen 0,21 Mio. Euro (Vj.: 0,21 Mio. Euro). Die Gesellschaft konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von 18.700 EUR (Vj.: 0) erzielen. Der Vorstand Ende der Mitteilung 29.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: Novetum AG Hausener Weg 29 60489 Frankfurt Deutschland Telefon: + 49 89 9392 6646 Fax: + 49 89 9392 6645 E-Mail: ir@novetum.de Internet: www.novetum.de ISIN: DE000A13SUY8 WKN: A13SUY Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 700275 29.06.2018

ISIN DE000A13SUY8

AXC0257 2018-06-29/17:31