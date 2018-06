Auf der Intersolar in München stellte K2 Systems die beiden neuen Photovoltaik-Flachdachsysteme S-Dome V und D-Dome V vor. Das dabei eingesetzte Auflagepad soll auch den Raupeneffekt verhindern, über den derzeit in der Solarbranche diskutiert wird.K2 hat zwei neue Montagegestelle für Photovoltaik-Anlagen auf Flachdächern entwickelt. In der Evolution seien S-Dome V und D-Dome V bereits die fünfte Generation der Montagegestelle seit 2006, gab der Hersteller an. Im Fokus der Neuentwicklung standen laut K2 die Stabilität und Einfachheit der Montage. Außerdem sei der Materialeinsatz reduziert worden. ...

