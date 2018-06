Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,15 Prozent auf 162,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stagnierte bei 0,30 Prozent.

Deutliche Kursgewinne gab es dagegen an den Anleihemärkten Südeuropas, insbesondere in Italien. Im Gegenzug fiel dort die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen um 0,08 Prozentpunkte auf 2,69 Prozent. In Italien, Spanien und Griechenland gingen die Renditen stark zurück. Für bessere Stimmung sorgte hier vor allem die Einigung beim EU-Gipfel auf eine verschärfte Asylpolitik.

Neue Inflationsdaten aus dem Euroraum machten sich dagegen am Markt kaum bemerkbar. Zwar war die Gesamtinflation im Juni auf 2,0 Prozent und damit über das Preisziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp unter zwei Prozent gestiegen. Allerdings war die unterliegende Teuerung auf 1,0 Prozent zurückgefallen. Bankanalysten kommentierten, nachhaltiger Preisauftrieb sei nach wie vor nicht zu erkennen./jsl/he

