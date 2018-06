Wochenausblick: DAX - im Plus zum Wochenschluß. Versicherer im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Am Sonntag wird der DAX 30 Jahre alt. In dieser Zeit hat sich der Index mehr als verzehnfacht. In diesen Tagen sind jedoch starke Nerven gefragt. Sowohl der DAX als auch die Nebenwerteindizes zeigen derzeit größere Sprünge. Auf Wochensicht gaben sie sogar je nach Index bis zu 3,9 Prozent nach. Im übrigen Europa fielen die Minuszeichen zwar deutlich geringer aus. So gab der EuroStoxx 50 Index gegenüber der Vorwoche nur 1,1 und der S&P500 Index 0,6 Prozent ab. Dennoch ist auch dort Sand im Getriebe. Als Ursache für die labile Phase verweisen Experten vor allem auf den Handelsstreit zwischen den USA und Europa beziehungsweise China. Dass dies nicht spurlos an den Unternehmen vorbeigeht, zeigen bereits die ersten Gewinnwarnungen.

Der Anleihenmarkt und die Wechselkurse präsentierten sich in der abgelaufenen Woche derweil in einer engen Range. So steckt der Euro/US-Dollar aktuell zwischen 1,153 und 1,18 US-Dollar fest. Trotz der aktuellen Unsicherheit können die Edelmetalle nicht zulegen. Im Gegenteil. Der Preis für eine Feinunze Gold sackte im Wochenverlauf um mehr als 50 US-Dollar auf 1.251 US-Dollar ab.

Kommende Woche stehen wichtige Wirtschaftsdaten aus China und Arbeitsmarktdaten aus den USA im Kalender. Mitte der Woche sind die Börsen in den USA feiertagsbedingt geschlossen.

Trader und Anleger aufgepasst.

Biotechnologie boomt - auch in Europa. Im European Biotech Index sind die 30 größten Biotechnologie-Unternehmen zusammengefasst. Die HypoVereinsbank bietet seit kurzem ein Indexzertifikat. Weitere Informationen finden Sie unter: www.icf-markets.de



Unternehmen im Fokus

Im DAX legten trotz der labilen Marktlage acht Titel auf Wochensicht zu. An die Spitze schob sich Beiersdorf vor Covestro und die beiden Versicherungskonzerne Münchener Rück und Allianz. Beim Konsumgüterhersteller Beiersdorf stimuliert die Suche nach einem neuen Chef. Wie diese Woche bekannt wurde, wird Vorstandschef Stefan Heidenreich seinen Vertrag nicht verlängern. Damit endet sein Vertrag spätestens Ende 2019. In der zweiten Reihe zeigten Puma und RIB Software nach den Verlusten seit Monatsbeginn in der vergangenen Woche einen starken Rebound. Hoch im Kurs standen auch Internettitel wie Delivery Hero und Rocket Internet.

Ein Großteil der Titel musste im Wochenverlauf jedoch Abschläge hinnehmen. Besonders hoch fielen sie nach einer Gewinnwarnung von ElringKlinger und Osram bei den Automobilzulieferern aus. Auch Fielmann und Hapag Lloyd überraschten die Marktteilnehmer mit der Revision ihrer jeweiligen Ziele für das Gesamtjahr und verbuchten daher hohe Kursrückgänge.

Bei den amerikanischen Titeln konnte Nike nach guten Geschäftszahlen deutlich zulegen und Aktien von Apache, Hess und Exxon profitierten vom festeren Ölpreis.

Wichtige Termine

30.6.: China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Juni

2.7.: China - Caixin PMI Industrie für China, Juni

4. 7.: USA - Märkte feiertagsbedingt geschlossen

5.7.: Deutschland - Auftragseingang Industrie, Mai

5.7.: USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, Juni

5.7.: USA - US-Notenbank veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 12. - 13. Juni

6.7.: USA - Arbeitsmarktbericht, Juni

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.350/12.450/12.600 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.740/12.140 Punkte

Nach dem gestrigen Test der Unterstützung von 12.140 Punkten drehte der DAX nach oben. Diesen Trend setzte der Index heute fort. Allerdings verließ die Anleger im Bereich von 12.350 Punkten der Mut. Gelingt es über die Widerstandszone 12.350/12.450 Punkte zu stoßen, besteht die Chance auf eine signifikante Wende. Bis dahin muss jedoch mit weiteren Rücksetzern bis 12.140 Punkte zu rechnen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 29.03.2018 - 29.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.06.2013 - 29.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Mini-Future-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index steigt (Bull) bzw. fällt (Bear)



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkten

Barriere in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX Mini-Future Bull HU7167 12,10 11.109,833901 11.200 Open End DAX Mini Future Bear HU76WB 12,50 13.575,798979 13.500 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.06.2017; 17:21 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von K.o.-Optionsscheinen finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Wochenausblick: DAX - im Plus zum Wochenschluß. Versicherer im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).