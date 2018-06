(shareribs.com) New York 29.06.18 - Die Ölpreise können am Freitag weiter zulegen. Brent-Rohöl übersteigt dabei die Marke von 79 USD, bedingt durch Angebotssorgen. Gleichzeitig sorgen sich die Marktteilnehmer auch um die Konjunktur. Am Ölmarkt herrscht gegenwärtig das Thema der Sanktionen gegen den Iran vor. Die US-Administration hat Länder, die iranisches Rohöl importieren, davor gewarnt, dies nach ...

