BOARDMAN, Ohio (USA), 29. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- PeopleKeys, ein führender weltweiter Herausgeber und Anbieter von DISC-Tests und Trainingskursen zur Verhaltensanalyse, bietet eine Vielzahl von DISC-Berichten und -Tests an, die in über 33 Sprachen verfügbar sind. Die übersetzten Produkte wurden entwickelt, um den Anforderungen des globalen Markts nach lokalisierten Sprachoptionen gerecht zu werden. In Zusammenarbeit mit internationalen Vertriebspartnern und Übersetzern wurden die Sprachoptionen mit der höchsten Nachfrage ermittelt und von PeopleKeys im Onlineshop des Unternehmens, discinsights.com (https://discinsights.com/), bereitgestellt, der rund um die Uhr verfügbar ist.

Aber für PeopleKeys ist es noch nicht genug, der führende internationale Anbieter für DISC-Technologie zu sein. "Bei PeopleKeys passieren im Jahr 2018 viele positive Dinge und wir können unser Engagement dafür, die Nummer 1 unter den DISC-Technologieanbietern auf der Welt zu sein, nicht genug betonen", sagt Dr. Brad Smith. Das Team hat im Mai dieses Jahres nicht nur Maßnahmen ergriffen, um die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung zu erfüllen - und somit seine Richtlinie zur Wahrung der Privatsphäre und zum Datenschutz aufrechterhalten -, sondern auch die Bereitstellung von lokalisierten und Rollover-Servern abgeschlossen, um die Anforderungen internationaler Partner in Hinblick auf die Vorbeugung von Technologie-Ausfallzeiten, erhöhte Verarbeitungsgeschwindigkeit und den Vorteil einer zusätzlichen Schicht für die Datensicherheit der Kunden des Unternehmens besser erfüllen zu können.

Ein anderer Weg, wie sich PeopleKeys auf die Vorteile der internationalen Partner des Unternehmens konzentriert, ist das Hinzufügen lokalisierter internationaler Domains für die Länder mit den meisten Nutzern - mit dem Ziel, ein benutzerfreundlicheres Online-Erlebnis anbieten zu können. Dies wird bis Ende 2018 angestrebt. Da die Online-Nutzung auf der ganzen Welt zurzeit schnell zur ersten Anlaufstelle für den weltweiten Zugriff auf die Technologie von PeopleKeys wird, wurde besonderes Augenmerk auf Möglichkeiten gelegt, internationalen Kunden die Beschaffung der benötigten Informationen zu erleichtern. Um die DISC-Tests und die verfügbaren Sprachoptionen anzuzeigen, besuchen Sie https://peoplekeys.com/translations/index.php (https://peoplekeys.com/translations/index.php).

Klicken Sie hier, um mehr über internationale Partnerschaften mit PeopleKeys zu erfahren. (https://info.peoplekeys.com/become-a-peoplekeys-distributor)

Über PeopleKeys:

PeopleKeys (http://www.peoplekeys.com/), seit über 35 Jahren internationale Verhaltensexperten und führend in der Persönlichkeitsanalyse, bietet Tausenden von Unternehmen und Millionen von Menschen weltweit DISC-basierte Lösungen an. Ziel des Unternehmens ist es, Menschen dabei zu helfen, mithilfe von People Analytics zu verstehen, wie die Persönlichkeitsanalyse Beziehungen stärken, die Produktivität verbessern, Konflikte minimieren und das Potenzial heutiger Mitarbeiter freisetzen kann. Die Verhaltenskurse, Tests, individuellen Anpassungen, Integrationen sowie Weiterbildungs- und Beratungslösungen von PeopleKeys sind in über 33 Sprachen übersetzt worden.

Um ein kostenloses, individuell mit Ihrer Marke versehenes Unternehmenskonto von PeopleKeys anzufordern oder um mehr darüber zu erfahren, wie PeopleKeys unabhängige Coaches, Berater und Wiederverkäufer begrüßt und unterstützt, kontaktieren Sie uns hier (https://peoplekeys.com/contact-us/) oder rufen Sie uns gebührenfrei (in den USA) unter 1-800-779-3472 an.

Emily Miller

Marketing Manager

PeopleKeys, Inc.

marketing@peoplekeys.com (mailto:marketing@peoplekeys.com)

(mailto:marketing@peoplekeys.com)1-800-779-3472

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist verfügbar unter: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1ff9453a-076d-44d4-95a3-8839550e397b (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1ff9453a-076d-44d4-95a3-8839550e397b)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: PeopleKeys via Globenewswire