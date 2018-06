München (ots) - Brasiliens Herz schlägt für den Fußball. Im Land des Rekord-Weltmeisters werden mit dem Sport Millionen gemacht. Brasilianische Kicker sind der Exportschlager in den Fußballligen der Welt. Es ist ein System, in dem auch dubiose Ärzte eine Rolle spielen, wie Recherchen der ARD-Dopingredaktion belegen.



Brasilien - in keinem anderen Land der Welt gibt es derart viele Dopingfälle im Fußball. Zuletzt 17 in einem Jahr. Exklusive Interviews mit Insidern und Informanten zeigen, wie es brasilianische Dribbelkünstler im Zusammenspiel mit Ärzten und Anwälten immer wieder schaffen, ernsthaften Dopingsperren aus dem Weg zu gehen.



Recherchen mit versteckter Kamera und Lockvögeln zeigen, wie einfach es in Brasilien als Sportler ist, an verbotene Dopingsubstanzen zu kommen. Unter den dubiosen Medizinern mit lockerem Rezeptblock ist auch ein Arzt, in dessen Praxis Stars und Sternchen ein- und ausgehen. Auch ehemalige brasilianische Nationalspieler und aktive Fußballprofis.



"Geheimsache Doping: Brasiliens zwölfter Mann". Ein Film von Hajo Seppelt, Florian Riesewieck und Edmund Willison. Am Sonntag, 1. Juli, 23:50 bis 0:15 Uhr im Ersten.



