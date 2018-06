Jörg Fohringer wird B2B-Leiter der Cembra Money Bank

Zürich - Cembra Money Bank ernennt Jörg Fohringer zum B2B-Leiter. Er übernimmt diese Funktion ab 1. Dezember 2018 und wird Mitglied der Geschäftsleitung der Bank.

Jörg Fohringer ist seit Dezember 2016 Managing Director bei Accarda und in diesem Unternehmen für die strategische und operative Führung des Kundenkartengeschäfts verantwortlich. Bevor er 2016 bei Accarda eintrat, arbeitete Jörg Fohringer mehr als sechs Jahre für Migros als Leiter Kundenmarketing (CRM; 2010-2013) und anschliessend als Leiter Marktbearbeitung und CRM (2013-2016). Bei Migros war Jörg Fohringer unter anderem für das Cumulus-Programm und für die Cumulus-Mastercard verantwortlich, die Co-Brand-Kreditkarte der Migros, deren Herausgeberin Cembra Money Bank ist.

Jörg Fohringer verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Unternehmenstransformation sowie in der Entwicklung und Umsetzung von Strategien, darüber hinaus im Marketing in den Bereichen Finanzdienstleistung, Handel und Telekommunikation. Der 51-jährige Schweizer hat zwei Masterabschlüsse der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich) - einen Master of Science in Elektrotechnik und einen Master of Advanced Studies in Management.

"Wir freuen uns sehr, dass Jörg Fohringer die Funktion des B2B-Leiters bei unserer Bank übernimmt", sagt Robert Oudmayer, Chief Executive Officer (CEO) von Cembra Money Bank. "Mit seiner beachtlichen Erfolgsbilanz wird Jörg Fohringer die Geschäftsleitung der Cembra Money Bank bereichern und weiter stärken."

