In der großen Koalition gibt es einem "Spiegel"-Bericht zufolge weiter Uneinigkeit zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) über die Finanzierung des Eurozonenhaushalts, den Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zuletzt vorgeschlagen hatten. Merkel sagte demnach am Dienstag vor der Unions-Bundestagsfraktion, sie sei strikt dagegen, der EU eigene Steuereinnahmen zu verschaffen. Das schließe ausdrücklich auch eine Finanztransaktionssteuer ein.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte sich im "Spiegel" dagegen zuletzt für europäische Steuern ausgesprochen und gesagt, eine europäische Finanztransaktionssteuer könne ein erster Schritt zu einem föderalen Steuersystem in Europa sein. Merkel sagte dem Bericht zufolge, die Finanztransaktionssteuer solle aus ihrer Sicht auf nationaler und nicht auf europäischer Ebene erhoben werden.

Merkel und Macron hatten sich zuletzt in Meseberg auf gemeinsame Ziele für mögliche Eurozonen-Reformen geeinigt und dies in die Debatte mit den übrigen EU-Partnern eingespeist. In dem Papier steht unter anderem: "Die Finanzmittel würden aus nationalen Beiträgen, zugewiesenen Steuereinnahmen und europäischen Mitteln kommen." Auf dem EU-Gipfel in Brüssel wurden die deutsch-französischen Vorschläge am Freitag vorerst nur zur Debatte gestellt, ohne konkrete Ergebnisse./mbr/per/DP/men

AXC0276 2018-06-29/18:05