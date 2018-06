Mainz (ots) -



Die ZDFmediathek wurde im Deutschen Historischen Museum Berlin mit dem "German Brand Award" in Gold in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy, Management and Creation" ausgezeichnet. "Die ZDFmediathek überzeugt mit einem einfachen Zugang sowie einem angenehm klaren, übersichtlichen Design. Eine so attraktive wie sinnvolle und zeitgemäße Ergänzung des öffentlich-rechtlichen TV-Programmangebots", begründete die Jury ihre Entscheidung.



Im Oktober 2016 wurden ZDF.de und ZDFmediathek zu einem Portal verschmolzen. Im September 2017 wurde ZDFtivi, das Angebot für Kinder und Jugendliche, und im Oktober 2017 das Nachrichtenangebot heute.de in die ZDFmediathek integriert. So sind alle Angebote der Senderfamilie unter einem gemeinsamen Dach leicht erreichbar - egal, auf welchem Endgerät. Die ZDFmediathek schlägt damit eine Brücke zwischen linearem und nicht-linearem Fernsehen.



Der "German Brand Award" ist eine vom Rat für Formgebung initiierte Auszeichnung, welche Unternehmen und Produkten für erfolgreiche und herausragende Markenführung in Deutschland verliehen wird. Neben dem "German Brand Award" wurde die ZDFmediathek bereits vielfach prämiert, beispielsweise mit dem "German Design Award 2018" und dem "Red Dot Design Award 2017".



