freenet AG übernimmt knapp 10 Prozent an der CECONOMY AG DGAP-Ad-hoc: freenet AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung freenet AG übernimmt knapp 10 Prozent an der CECONOMY AG 29.06.2018 / 18:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 freenet AG übernimmt knapp 10 Prozent an der CECONOMY AG Büdelsdorf, 29. Juni 2018 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] und die CECONOMY AG haben heute eine Vereinbarung über die Übernahme von rund 32,6 Millionen Aktien, die von der CECONOMY AG im Rahmen einer 10 prozentigen Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, zu einem Preis von insgesamt rund 277 Millionen Euro oder 8,50 Euro pro Stückaktie, abgeschlossen. freenet wird nach der Durchführung der Kapitalerhöhung ca. 9,1 Prozent der Stammaktien der CECONOMY AG halten. Der Vollzug der Transaktion steht unter Vorbehalt marktüblicher Bedingungen. freenet und MediaMarktSaturn, eine Mehrheitsbeteiligung der CECONOMY AG, arbeiten seit langem beim Großflächenvertrieb im Bereich Unterhaltungselektronik im Wege einer Vertriebskooperation zusammen, wobei MediaMarktSaturn als Vertriebskanal für einen Teil des Produktportfolios der freenet AG fungiert. Investor Relations: freenet Aktiengesellschaft Ingo Arnold, Head of Investor Relations Deelbögenkamp 4c 22297 Hamburg Telefon: +49 (0) 40 / 513 06 778 Fax: +49 (0) 40 / 513 06 970 E-Mail: ir@freenet.ag 29.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: freenet AG Hollerstraße 126 24782 Büdelsdorf Deutschland Telefon: +49 (0)40 51306-778 Fax: +49 (0)40 51306-970 E-Mail: ir@freenet.ag Internet: www.freenet-group.de ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0 WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 700351 29.06.2018 CET/CEST

