BERLIN (Dow Jones)--Das Verwaltungsgericht Stuttgart drängt die Landesregierung Baden-Württembergs, umfassende Diesel-Fahrverbote vorzubereiten. Das Gericht werde das Land anweisen, bis 15. Juli einen Plan für Fahrverbote inklusive Fahrzeugen der Schadstoffklasse Euro 5 vorzulegen, erklärte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage. Ein entsprechender Erlass werde noch im Laufe des Tages ergehen.

Die Anordnung erfolgt nach einer Beratung über die Einleitung von Zwangsmaßnahmen am Donnerstag. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) klagt auf Zwangsvollstreckung eines bereits erlassenen Urteils zur Verbesserung der Luftqualität in der Landeshauptstadt, das vom Bundesverwaltungsgericht in seiner Diesel-Entscheidung höchstrichterlich bestätigt wurde. "Richter Wolfgang Kern hat in großer Klarheit deutlich gemacht, dass die aktuell durch die Landesregierung geplanten Mini-Diesel-Fahrverbote nicht ausreichend sind", teilte die Umwelthilfe mit. Die Gerichtssprecherin konnte sich zum Inhalt des Termins nicht äußern.

Die grün-schwarze Landesregierung plant für Anfang nächsten Jahres einen Dieselbann für Selbstzünder der Abgasnorm 4 und darunter, das heißt nur für recht alte Fahrzeuge. Für jüngere Modelle mit der Abgasklasse Euro 5 wollte sich die Regierung noch eine Tür offen lassen. Das Verwaltungsgericht schiebt der Taktik nun einen Riegel vor.

