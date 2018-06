ZÜRICH (Dow Jones)--Die Schaukelbörse hat sich in der Schweiz auch am Freitag fortgesetzt. Nach den Verlusten des Vortages war nun wieder eine Erholung angesagt. Über den kompletten Juni hat sich der SMI in einer recht engen Spanne seitwärts bewegt. Am Freitag stützte unter anderem die Einigung der EU-Staats- und Regierungschefs im Asylstreit. Zwar müsse man erst einmal abwarten, wie "wasserdicht und realistisch" diese Einigung sei, doch habe sie zumindest kurzfristig das Risiko einer politischen Instabilität beseitigt, sagen Teilnehmer.

Erfreulich aus Börsensicht ist auch, dass in den USA der Chicago-Einkaufsmanager-Index deutlich besser als erwartet ausgefallen und auf ein neues Sechs-Monatshoch gestiegen ist. Auch dass keine neuen Kampfansagen in den Handelskonflikten zwischen Amerika, Europa und China erfolgten, beruhigte etwas die Nerven der Anleger. Das Thema sei aber selbstredend nicht ausgeräumt, betonten Teilnehmer. Der SMI gewann 1,7 Prozent auf 8.609 Punkte. Von den 20 SMI-Werten schlossen 19 im Plus, eine Aktie tendierte unverändert. Umgesetzt wurden 66,74 (zuvor: 47,43) Millionen Aktien.

Novartis legten um 4 Prozent zu. "Die Nachricht über den geplanten Alcon-Börsengang ist klar positiv", so ein Marktteilnehmer zu dem Plan von Novartis, ihre auf Augenheilkunde spezialisierte Tochter an die schweizerische Börse zu bringen. Daneben hat Novartis angekündigt, Aktien für bis zu 5 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Die Aktie des anderen großen Pharmakonzerns Roche gewann 1,5 Prozent.

Die Swatch-Aktie verteuerte sich um 3,8 Prozent, nachdem die Citigroup den Wert auf Buy angehoben hatte. Die Aktie des Wettbewerbers Richemont stieg um 1,7 Prozent. Dass die Anleger wieder mutiger wurden, zeigte sich auch am Kaufinteresse für Zykliker. So gewannen zum Beispiel ABB 2,2 Prozent.

June 29, 2018

