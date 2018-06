Die Einigung der EU-Staaten in der Einwanderungspolitik hat am Freitag an Europas Börsen für Entspannung gesorgt. Die wichtigsten Aktienmärkte legten zu. Unterstützung kam am Nachmittag zudem von den US-Börsen, die nach insgesamt erfreulich verlaufenen Bankenstresstests, überwiegend positiven Wirtschaftsdaten und starken Zahlen des Sportartikelherstellers Nike an ihre Erholungsbewegung vom Vortag anknüpften.

Der EuroStoxx 50 legte um 0,89 Prozent auf 3395,60 Punkte zu, womit der Leitindex der Eurozone auf Wochensicht ...

