Am Freitag können die Anleger die teilweise heftigen Abschläge der vergangenen Tage stoppen. Auf dem Frankfurter Parkett herrscht Optimismus.

Europas Anleger haben vor dem Wochenende ein Ausrufezeichen gesetzt. Nach vier Verlusttagen in Folge hatte sich das Wochenminus des Dax auf deutlich mehr als drei Prozent summiert. Am Donnerstag war der Dax so tief geschlossen wie seit Anfang April nicht mehr.

Doch am Freitag stoppten die Investoren die Talfahrt, der Dax notierte über weite Strecken mehr als anderthalb Prozent fester. Erst mit dem Nachmittag ließ der Schwung nach, am Ende ging der Deutsche Aktienindex 1,1 Prozent fester aus dem Handel bei 12.306 Punkten. Die Wochenperformance: Ein Abschlag von 2,2 Prozent.

Für den versöhnlichen Ausklang war vor allem die Politik verantwortlich, dort hatte es in der Nacht einen Durchbruch gegeben. Auf dem EU-Gipfel konnten die europäischen Staats- und Regierungschefs eine gemeinsame Linie für die zukünftige Asylpolitik vereinbaren. Mit dem Kompromiss, der eine Verschärfung der Migrationspolitik vorsieht, scheint ein Bruch der Regierungskoalition in Deutschland vorerst abgewendet.

EU-Einigung entspannt die Situation

Das Brüsseler Ergebnis sei ein positiver Schritt und dürfte den Dax nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Tage für den Moment stabilisieren, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Die Skepsis darüber, dass die Europäische Union in diesem Punkt einen Konsens erzielen wird, war im Vorfeld sehr hoch."

