DAX: War das der erhoffte Befreiungsschlag?

Nach den jüngsten Enttäuschungen konnte der DAX am letzten Handelstag des ersten Halbjahres 2018 deutliche Kurszuwächse verbuchen. Die Hoffnungen auf eine nachhaltige Kurserholung könnten jedoch enttäuscht werden.

Das war heute los. Zu Beginn des heutigen Handelstages reagierten Anleger positiv auf wichtige Einigungen der Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Danach blieb das wichtigste deutsche Börsenbarometer in der Gewinnzone. Allerdings bleibt die Frage, ob die gute Stimmung anhalten kann. Zumal die Handelsstreitigkeiten nicht so schnell aus der Welt sein dürften. Außerdem haben wir zuletzt immer wieder gescheiterte Erholungsversuche gesehen. Diese Erholung könnte sich am Ende abermals als ein gescheiterter Versuch einer Gegenbewegung entpuppen. In der kommenden Woche erfahren wir mehr.

Das waren die Tops & Flops. Mit einem zwischenzeitlichen Kursplus von fast 4 Prozent erwischte die Covestro-Aktie (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144) heute im DAX einen besonders guten Tag und gehörte damit zur Indexspitze. Neben dem insgesamt positiven Marktumfeld profitierte die ehemalige Bayer-Kunststoffsparte von einem positiven Analystenkommentar.

