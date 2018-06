FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich erholt sind deutsche Aktien am Freitag aus dem Handel gegangen. Entspannung auf politischer Seite, gute Wirtschaftsdaten und die übliche Kurspflege zum Halbjahres-Ultimo trieben die Kurse. Erleichterung gab es vor allem über die Einigung der EU-Regierungschefs auf eine gemeinsame Migrationspolitik. Damit entfiel auch die Furcht vor einer Blockadehaltung Italiens.

Zudem legte der Chicago-Einkaufsmanager-Index (PMI) deutlich stärker als erwartet zu. Er sprang auf ein neues Sechs-Monatshoch und zerstreute damit Konjunktursorgen. Der DAX stieg um 1,1 Prozent auf 12.306 Punkte. Der Euro sprang nach der Einigung in Brüssel um über einen Cent zum Dollar und schloss bei 1,1670 Dollar.

Deutsche Bank trotz Scheiterns beim US-Stresstest kräftig im Plus

Deutsche Bank stiegen um 1,8 Prozent, obwohl das Institut beim zweiten Teil des Banken-Stresstests der US-Notenbank durchgefallen ist. Marktteilnehmer hatten allerdings mit dem Scheitern gerechnet, nachdem die Aktien zuvor auf ein 35-Jahres-Tief gefallen waren. Die Bank müsse in den USA verstärkt in IT und Personal investieren, hieß es.

Für Adidas ging es um 1,6 Prozent nach oben. Gute Zahlen des Wettbewerbers Nike stützten. Sowohl beim Umsatz wie auch beim Gewinn überbot der US-Sportartikelhersteller die Schätzungen der Analysten. Für Allianz ging es nach einer Hochstufung auf "Overweight" durch JP Morgan 2,5 Prozent nach oben.

Covestro waren klarer DAX-Gewinner, sie sprangen um 3,7 Prozent dank eines gut aufgenommenen Kapitalmarkttags am Vortag. Unter anderem erhöhte Broker Raymond James sein Kursziel noch einmal, obwohl es schon doppelt so hoch lag wie der aktuelle Kurs. Morgan Stanley schickte derweil Prosiebensat.1 mit einer doppelten Abstufung von "Over-" auf "Underweight" um 6,3 Prozent nach unten.

Kräftig erholt um 6,4 Prozent zeigten sich Osram nach der Gewinnwarnung vom Vortag und dem darauffolgenden Kursabsturz. Dennoch äußerten sich Analysten skeptisch. So befürchtet die UBS, die Glaubwürdigkeit des Managements könne durch die neuerliche Warnungen einen Schlag erhalten haben, und überprüft derzeit die Einstufung.

Deutliche Pluszeichen wiesen auch viele andere Werte, vor allem aus dem Technologiebereich, auf. Hier zeigten sich die Eindeckungen zum Ultimo besonders deutlich. Unter anderem stiegen Nordex, S&T und Jenoptik zwischen 4,5 und 5,4 Prozent und RIB Software sogar 7,6 Prozent und Wirecard 1,9 Prozent.

Diesmal überrascht Hapag-Lloyd mit einer Gewinnwarnung

Mit kräftiger Enttäuschung wurde aber eine Gewinnwarnung von Hapag-Lloyd aufgenommen. "Mittlerweile vergeht kein einziger Tag mehr in Europa ohne Gewinnwarnung aus irgendeiner überraschenden Ecke", sagte ein Händler. Hapag brachen um 15 Prozent ein.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 119,5 (Vortag: 110,2) Millionen Aktien im Wert von rund 4,36 (Vortag: 4,21) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner und drei -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.306,00 +1,06% -4,73% DAX-Future 12.299,00 +1,28% -5,53% XDAX 12.313,76 +0,76% -4,26% MDAX 25.854,38 +1,06% -1,32% TecDAX 2.691,38 +1,65% +6,42% SDAX 11.949,64 +0,42% +0,53% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,48 18 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2018 11:58 ET (15:58 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.