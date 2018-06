Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Heidelberg (pta027/29.06.2018/17:59) - Die ordentliche Hauptversammlung der Heidelberger Beteiligungsholding AG, Heidelberg, ISIN DE0005250005, vom 30. Mai 2018 hat unter anderem beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft herabzusetzen. Das Amtsgericht Mannheim hat die Herabsetzung des Grundkapitals am 28.06.2018 in das Handelsregister eingetragen. Hierdurch verändert sich die Gesamtzahl der Stimmrechte auf 1.372.000. Die technische Umsetzung der Kapitalherabsetzung wird in den nächsten Tagen erfolgen. Hierzu werden zunächst 184 eigene Aktien eingezogen. Anschließend wird die verbleibende Anzahl Aktien von 6.860.000 auf 1.372.000 im Verhältnis 5:1 zusammengelegt. Über die genauen Details der Abwicklung erhalten die Aktionäre Informationen über ihre Depotbanken.



Heidelberg, 29.06.2018



Heidelberger Beteiligungsholding AG Der Vorstand



(Ende)



Aussender: Heidelberger Beteiligungsholding AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Ralph Bieneck Tel.: +49 6221 64924-30 E-Mail: info@heidelberger-beteiligungsholding.de Website: www.heidelberger-beteiligungsholding.de



ISIN(s): DE0005250005 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



