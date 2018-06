Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zu einer starken Erholung angesetzt und die während der Woche erlittenen Einbussen wettgemacht. Für gute Stimmung sorgte der am EU-Gipfel in zähen Verhandlungen erreichte Kompromiss zur Asylpolitik. Die Ängste vor einer weiteren Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China seien dadurch zumindest vorübergehend etwas in den Hintergrund gedrängt worden, erklärte ein Händler. Zusätzlichen Schub verlieh dem Leitindex SMI das Schwergewicht Novartis. Gepunktet hat Novartis mit den IPO-Plänen für die Augenheilsparte Alcon sowie dem milliardenschweren Aktienrückkaufprogramm.

Zuletzt sei das Flüchtlingsthema an den Märkten vermehrt mit einem drohenden Auseinanderbrechen der Wirtschaftsgemeinschaft in Europa verknüpft worden, hiess es weiter. Die nun erreichte Einigung könne allen voran die zuletzt in die Kritik geratene deutsche Kanzlerin Angela Merkel als Erfolg verbuchen. Mit der Entspannung im EU-Asylstreit rückte der Euro zum Franken bis an die Marke von 1,16 Franken vor. Gut aufgenommen wurden auch Wirtschaftsdaten zum US-Einkaufsmanagerindex, während die US-Banken und etwa auch die US-Ableger der Schweizer Grossbanken im jährlichen Stresstest der Notenbank (Fed) gut abgeschnitten haben.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss den Handel am Freitag mit plus 1,74 Prozent auf 8'609,30 Punkten. Nachdem der Index während der Woche gar unter die Schwelle ...

