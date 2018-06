Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag nach der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.395,60 +0,89% -3,09% Stoxx50 3.042,96 +0,76% -4,24% DAX 12.306,00 +1,06% -4,73% FTSE 7.636,93 +0,28% -0,94% CAC 5.323,53 +0,91% +0,21% DJIA 24.475,82 +1,07% -0,98% S&P-500 2.739,84 +0,87% +2,48% Nasdaq-Comp. 7.553,41 +0,66% +9,42% Nasdaq-100 7.081,69 +0,71% +10,71% Nikkei-225 22.304,51 +0,15% -2,02% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,59 +29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,83 73,45 +0,5% 0,38 +24,3% Brent/ICE 79,37 77,85 +2,0% 1,52 +22,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.253,24 1.248,28 +0,4% +4,96 -3,8% Silber (Spot) 16,12 16,01 +0,7% +0,12 -4,8% Platin (Spot) 854,15 849,50 +0,5% +4,65 -8,1% Kupfer-Future 2,95 2,95 -0,1% -0,00 -11,4%

Am Ölmarkt setzen die Preise ihren Anstieg schwungvoll fort, wenn auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Brent profitiere von einem innerlibyschen Streit um die Vermarktungsrechte für das Öl des nordafrikanischen Landes und Opec-Mitglieds, heißt es. Infolge dieses Streits könnten 780.000 Barrel Öl pro Tag weniger auf den Markt kommen. WTI wiederum werde etwas gebremst von der im späteren Verlauf des Tages anstehenden Veröffentlichung der Daten zu den in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in den USA durch das Unternehmen Baker Hughes.

Der Goldpreis erholt sich nach der viertägigen Verlustserie leicht, auch gestützt von dem zum Euro schwächeren Dollar. Die wieder gestiegene Risikofreude der Anleger dämpft jedoch das Interesse an dem Edelmetall.

FINANZMARKT USA

An den US-Börsen geht es am Freitag weiter nach oben, getrieben von der Einigung der EU-Staats- und Regierungschefs im Asylstreit und dem Ausbleiben neuer schlechter Nachrichten zum Handelsstreit. Stützend wirkt daneben der überraschend gestiegene Chicago-Einkaufsmanagerindex. US-Anleihen sind mit den sich abzeichnenden Gewinnen an den Aktienmärkten nicht gefragt. Sinkende Notierungen verhelfen der Rendite zehnjähriger Titel zu einem Anstieg um 1 Basispunkt auf 2,85 Prozent. Unter den Einzelwerten springen Nike um knapp 11 Prozent nach oben. Der Sportartikelhersteller hat mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen. Getränkekonzern Constellation Brands hat in seinem ersten Geschäftsquartal zwar mehr Bier verkauft, doch ging der Absatz von Wein und Spirituosen zurück. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag unter den Erwartungen des Marktes, der Umsatz leicht darüber. Die Aktie gibt um 3,7 Prozent nach. Aktien von Verizon fallen um 0,7 Prozent, nachdem das Unternehmen die Einstellung seiner defizitären Videosparte Go90 beschlossen hat.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Erleichterung nach dem EU-Gipfel, Käufe zum Monats- sowie Quartalsultimo und gute US-Konjunkturdaten haben die europäischen Börsen am Freitag beflügelt. Deutsche Bank stiegen um 1,8 Prozent, obwohl die Bank beim zweiten Teil des Banken-Stresstests der US-Notenbank durchgefallen ist. Marktteilnehmer hatten allerdings mit einem Scheitern gerechnet. Für Adidas ging es um 1,6 Prozent nach oben. Gute Zahlen des Wettbewerbers Nike stützten. Allianz stiegen um 2,5 Prozent. Laut Händlern hatte JP Morgan die Aktie auf "Overweight" hochgestuft. Covestro (+3,7 Prozent) profitierten von der Kapitalmarktveranstaltung des Konzerns. Unter anderem hat Broker Raymond James deswegen sein Kursziel erhöht. Morgan Stanley hat derweil Prosiebensat.1 abgestuft - die Aktie verlor 6,3 Prozent. Osram (+6,4 Prozent) erholten sich von der Gewinnwarnung am Vortag. Nach einer Gewinnwarnung brachen Hapag-Lloyd um 15 Prozent ein. Auch Aktien anderer Container-Reedereien wie Möller Maersk wurden davon belastet und fielen um 3,3 Prozent. Novartis gewannen 3,9 Prozent. "Die Nachricht über den geplanten Alcon-Börsengang ist klar positiv", so ein Marktteilnehmer. Daneben hatte Novartis angekündigt, Aktien für bis zu 5 Milliarden Dollar zurückzukaufen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.08 Uhr Do, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1680 +0,99% 1,1640 1,1582 -2,8% EUR/JPY 129,39 +1,31% 128,82 127,75 -4,4% EUR/CHF 1,1586 +0,45% 1,1572 1,1555 -1,1% EUR/GBP 0,8849 +0,09% 0,8875 1,1301 -0,5% USD/JPY 110,77 +0,28% 110,68 110,28 -1,7% GBP/USD 1,3198 +0,91% 1,3115 1,3089 -2,3% Bitcoin BTC/USD 5.917,23 -1,2% 5.920,33 6.083,64 -56,7%

Die Einigung des EU-Gipfels in der Migrationsfrage trieb den Euro nach oben. Die Gemeinschaftswährung stieg zum US-Dollar um etwa 1 Cent und verabschiedete sich bei etwa 1,1670 Dollar aus dem europäischen Handel.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach den zuletzt deutlichen Abgaben haben die Aktienmärkte in Ostasien zum Wochenschluss überwiegend zugelegt. Nach den jüngsten Verlusten sei es zum Quartalsende zu einer kräftigen Erholung gekommen, sagte ein Marktbeobachter. Es habe sich allerdings um eine rein technische Erholung gehandelt, denn nach wie vor schwebe der Handelsstreit zwischen den USA und China über den Märkten, hieß es. Der japanische Aktienmarkt profitierte auch von einer leichten Abschwächung des Yen. Kaum Einfluss hatten hingegen die Daten zur japanischen Industrieproduktion, die im Mai deutlich weniger stark als erwartet zurückgegangen war. Auch die Arbeitslosenquote war niedriger als erwartet. In Seoul legten die Aktien des Chip-Herstellers Hynix um 2,6 Prozent zu. Die Papiere des Index-Schwergewichts Samsung Electronics erholten sich von ihren Tagestiefs und verloren schließlich nur noch 0,3 Prozent. Der Smartphone-Hersteller Xiaomi dürfte bei seinem geplanten Börsengang am 9. Juli in Hongkong deutlich weniger erlösen, als ursprünglich geplant. Die Aktien würden zu je 17 Hongkong-Dollar und damit am unteren Ende der Preisspanne ausgegeben, so mit dem Vorgang vertraute Personen. Angestrebt hatte Xiaomi bis zu 22 Hongkong-Dollar. Das IPO stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Während Xiaomi sich als Internetunternehmen darzustellen versuchte, misstrauten viele Investoren dieser Geschichte und betrachteten das Unternehmen eher als reinen Geräteproduzenten. Hardware-Firmen werden an der Börse generell weniger hoch bewertet als Internetunternehmen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Fitch senkt Ausblick für Gea auf negativ - Rating weiter bei BBB

Fitch hat den Ausblick für das Rating des Anlagenbauers Gea auf negativ von stabil gesenkt. Die Ratingagentur begründete den Schritt mit der schwachen Barmittelgenerierung aufgrund operativer Probleme sowie "aktionärsfreundlichen" Mittelabflüssen. Speziell freier Cashflow und Funds from Operations dürften 2018 und 2019 unter Druck stehen, mit Margen unter 2 bzw 8 Prozent.

Steinhoff veröffentlicht untestierten Halbjahresbericht

Der Möbelhändler Steinhoff hat mit großer Verzögerung seinen Geschäftsbericht für das erste Halbjahr per Ende März 2018 veröffentlicht. Dieser ist allerdings noch immer nicht von den Wirtschaftsprüfer testiert, wie die Steinhoff International Holdings NV mitteilte. Laut den untestierten Zahlen wuchs der Nettoverlust des angeschlagenen Möbelhändlers im Halbjahr auf 599 Millionen Euro, nach 362 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Ministerium rudert zurück: Kein Sanktionsverzicht der USA gegen Nord Stream 2

Das Bundeswirtschaftsministerium hat am Freitag für Verwirrung um die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 gesorgt. Nachdem das Haus von Minister Peter Altmaier (CDU) am Mittag erklärt hatte, die USA hätten die Zusage gegeben, die Pipeline vorerst nicht mit Sanktionen zu belegen, ruderte es am Nachmittag zurück. "Diese Zusage gibt es nicht", erklärte eine Sprecherin nun. Ende vergangenen Jahres habe es lediglich Signale gegeben, dass die Vereinigten Staaten den Gasbereich von Sanktionen ausnehmen wöllten.

EU-Ausschuss beurteilt Krebsmittel von Novartis positiv

Novartis kommt der Zulassung ihres Krebsmittels Kymriah zur Behandlung zweier aggressiver Blutkrebsarten in Europa einen Schritt näher. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) habe eine positive Stellungnahme abgegeben, teilte der schweizerische Pharmakonzern mit. Die Stellungnahme basiere auf zwei von Novartis finanzierten, weltweit durchgeführten Studien, Elena und Juliet, an denen Patienten aus Europa, den USA, Australien, Kanada und Japan teilnahmen.

S&P sagt Ende des Geldhortens voraus - mehr Geld für die Aktionäre

US-Unternehmen außerhalb des Finanzsektors haben über die vergangenen Jahre hinweg Unmengen Geld gehortet. Die von S&P Global Ratings bewerteten Firmen, insgesamt rund 1.900, hielten zum Jahresende 2017 etwa 2,1 Billionen US-Dollar an liquiden Mitteln, 9 Prozent mehr als 2016 und mehr als doppelt soviel wie 2009. Schuldner mit einem Investment Grade hielten 86 Prozent des gesamten Bargeldes.

