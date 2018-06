Köln (ots) -



- FordPass Bikes legten seit ihrer Einführung bereits 1.5 Mio Kilometer zurück



- Einsparung von 171 Tonnen Kohlendioxid



- Kölner Westen an Nutzungsgebiet von FordPass Bike angeschlossen



Seit der Einführung von FordPass Bikesharing in Köln und Düsseldorf legten die Bikesharing Fahrer insgesamt mehr als 1.5 Mio. Kilometer zurück. Das entspricht einer Einsparung von 171 Tonnen Kohlendioxid im Zeitraum vom 15. Oktober 2017 bis 31. Mai 2018.



Ermittelt wurde die Gesamtzahl der zurückgelegten Kilometer anhand der Stunden gewichtet mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 12 Stundenkilometern.



Darüber hinaus wurden in Köln jüngst das Rheinenergiestadion sowie die Deutsche Sporthochschule an das Fahrradverleihsystem FordPass Bike angeschlossen. Weitere virtuelle Stationen sind in den Kölner Stadtteilen Braunsfeld und Müngersdorf entlang der Straßenbahnlinie 1 sowie im Technologiepark Müngersdorf eingerichtet worden.



Ford und sein Kooperationspartner Deutsche Bahn Connect betreiben seit Oktober 2017 FordPass Bike mit 3.200 Fahrräder in Köln und Düsseldorf an insgesamt rund 380 virtuellen Stationen. Bereits seit 2013 ist Ford auch mit seinem Ford Carsharing, in Kooperation mit der Deutsche Bahn-Tochter Flinkster, mit derzeit 340 Fahrzeugen an 172 Standorten in Deutschland aktiv. Seit Start des Programms wurden mit den Ford Carsharing Fahrzeugen bereits über 1 Million Kilometer zurückgelegt.



