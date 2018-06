An Deutschlands Flughäfen warten Passagiere länger als an ausländischen Airports. Grund ist eine desolate Organisation - und eine Forschungsstelle in Lübeck. In der Sommerreisezeit droht die Situation zu eskalieren.

Wenn Flughäfen ihren Passagieren vor dem Sicherheitscheck erklären, wie sie ihr Handgepäck packen, um Wartezeiten zu reduzieren, dann kann man drüber lachen - oder nachdenken, wie ernst die Lage ist. In Frankfurt ist die Lage sehr ernst. Der Flughafenkonzern Fraport riet Fluggästen vor wenigen Tagen nicht nur, Tablet, Smartphone und Flüssigkeiten oben ins Bordgepäck zu packen, um die Sachen schnell aufs Band legen zu können. Reisende sollten auch, "drei Stunden vor Abflug" im Terminal sein - ein einmaliger Vorgang.

Auch die Flughäfen in Berlin und Düsseldorf mahnten Reisende jüngst, drei Stunden vor Abflug zu kommen. Sie alle fürchten Szenen, wie sie sich in den Osterferien abspielten, als mehrere Tausend Passagiere wegen der Warterei an den Personenkontrollen ihre Flüge verpassten. In Düsseldorf musste gar die Polizei erboste Passagiere ruhigstellen.

So profitabel und effizient Deutschlands Airports in Bereichen wie der Flugzeugabfertigung oder in den Läden im Terminal arbeiten, bei den Sicherheitskontrollen laufen sie europäischen Konkurrenten meilenweit hinterher. Die Probleme sind hausgemacht, Lösungen werden seit Jahren ignoriert.

Reisenden in der anstehenden Hauptreisezeit von Juli bis September steht ein nervenaufreibender Sommer bevor. Insider halten die Situation gar für ein bundesweites Phänomen. "In Frankfurt wie an allen größeren Flughäfen in Deutschland drohen jederzeit wieder Wartezeiten von mehr als einer Stunde an den Checkpoints", fürchtet Michael Garvens. Der Mann kennt sich aus. Bis Ende vergangenen Jahres war er Chef des Flughafens Köln, jetzt ist er Berater.

Die Defizite sind eklatant und inzwischen ein echter Standortnachteil. Laut Luftfahrtverband schafft eine Sicherheitskontrolle an den größten deutschen Airports mit rund 100 Passagieren pro Stunde nur halb so viel wie eine Spur an den Drehkreuzen Amsterdam, Brüssel und sogar an dem als Labyrinth verschrieenen London-Heathrow (siehe Grafik). Und selbst wenn wenig Betrieb ist, hakt es. Laut Angaben des Welt-Flughafenverbands ACI stehen Passagiere an Deutschlands größten Landeplätzen im Schnitt gut fünf Minuten länger Schlange als an den besten Flughäfen in Europa.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr schlägt nun Alarm. Die Aussicht auf lange Wartezeiten ließe Kunden zunehmend anderswo starten oder den Zug und das Auto nehmen, sagt der Manager. "Wer die Wahl hat, entscheidet sich für einen Flughafen, der die Kontrollen gut und effizient im Griff hat." Den Airports drohen ...

